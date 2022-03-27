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Что будет с ценами на хлеб в Башкирии

Что будет с ценами на хлеб в Башкирии

18:18, 27 мар 2022

Министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов рассказал о том, планируется ли повышение цен на хлеб. Об этом стало известно накануне, 26 марта.

Как сообщили в ведомстве, в этом году хлебопекарные предприятия республики получат поддержку от государства в размере 64 миллионов рублей. Министр пояснил, что и цены на продукцию останутся на прежнем уровне.

— Основное стратегическое сырье для производства хлеба и хлебобулочных изделий — это зерно, из которого делаются мука и хлеб. Его мы производим достаточно, обычно в полуторагодовом объеме. Поэтому предпосылок для роста цены на зерно нет. А рост остальных затрат на хлебопечение помогут предотвратить субсидии хлебопекам, которые мы скоро уже начнем выплачивать. Именно поэтому роста цен на хлеб в этом году ждать не стоит, — сообщил Фазрахманов.


Ранее в Башстате сообщили о росте цен на сахар. Также на этой неделе антимонопольная служба республики выявила нарушение в торговых сетях «Альдо», «Лукошко» и «Дворик». Данные сети подписали меморандум, согласно которому они добровольно ограничили торговые наценки на отдельные позиции социально значимых продуктов. Однако в ходе проверки у них не было ценников с пометкой «Социальная цена».

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Источник: ufa1.ru
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