В Башкирии рост цен на капусту связан с низким урожаем

10:16, 28 мар 2022

Министерство торговли Башкирии объяснило рост цен на капусту низким урожаем в прошлом году. Ведомство прокомментировало ситуацию с подорожанием этого овоща в магазинах 27 марта – в ответ на жалобы местных жителей, оставленные на странице в соцсетях главы республики Радия Хабирова.







– По данным мониторинга, с начала марта 2022 года рост цен наблюдается, в том числе на капусту белокочанную. Рост цен на овощи обусловлен быстрым истощением запасов прошлогоднего низкого урожая. – пояснила представитель регионального Минторга Кэсо Дараселия.





Согласно данным Башстата, по состоянию на 18 марта килограмм капусты в среднем обходился в 70 рублей. За неделю цена на нее выросла на 6,6%. Жители региона в соцсетях сообщают, что сейчас овощ стоит еще дороже – от 90 до 124 рублей.

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Фото: pixabay