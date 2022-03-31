Жители Башкирии удивились ценам на макароны

08:46, 31 мар 2022

Жительница Уфы удивилась ценам на российские макароны, которые подорожали почти в два раза за четыре месяца. Девушка показала настоящие цены на продукты и рассказала, как их посмотреть и другим.







«Зарплаты не растут, а кушать хочется одинаково всегда и не изменяя старым привычкам — так как они вовсе не плохие. Спасибо Сбермаркету, который сохраняет все цены в историях покупок.



Посмотрите сами, с декабря по март, цена на макароны изменилась на 200 рублей. Фасовка и качество не изменились. Производство Орск. Не Италия. В декабре стоила 254, в январе 349, в марте — 449 рублей. И так на всё. Нам, простым людям, что с этим делать? Как быть дальше?», — задается вопросом на странице главы Анастасия А.

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Фото: pexels