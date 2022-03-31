Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Потребитель в Башкирии »

Жители Башкирии удивились ценам на макароны

Жители Башкирии удивились ценам на макароны

08:46, 31 мар 2022

Жительница Уфы удивилась ценам на российские макароны, которые подорожали почти в два раза за четыре месяца. Девушка показала настоящие цены на продукты и рассказала, как их посмотреть и другим.

«Зарплаты не растут, а кушать хочется одинаково всегда и не изменяя старым привычкам — так как они вовсе не плохие. Спасибо Сбермаркету, который сохраняет все цены в историях покупок.

Посмотрите сами, с декабря по март, цена на макароны изменилась на 200 рублей. Фасовка и качество не изменились. Производство Орск. Не Италия. В декабре стоила 254, в январе 349, в марте — 449 рублей. И так на всё. Нам, простым людям, что с этим делать? Как быть дальше?», — задается вопросом на странице главы Анастасия А.

Читайте также:

В Башкирии отрегулировали поставки сахара, сколько он стоит теперь
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: news102.ru
Фото: pexels
Читайте также

Жители Башкирии обратились к властям из-за цен
Потребитель в Башкирии
Жители Башкирии обратились к властям из-за цен
Главе Башкирии пожаловались на ситуацию с ценами и продуктами
Общество в Башкирии
Главе Башкирии пожаловались на ситуацию с ценами и продуктами
В России задумались о заморозке цен еще на два продукта
Потребитель в Башкирии
В России задумались о заморозке цен еще на два продукта
Стало известно, какие продукты в Башкирии подорожали и подешевели в декабре больше всего
Потребитель в Башкирии
Стало известно, какие продукты в Башкирии подорожали и подешевели в декабре больше всего


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: