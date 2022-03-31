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В Башкирии за неделю на 23,4 процента подорожала соль

В Башкирии за неделю на 23,4 процента подорожала соль

12:54, 31 мар 2022

Больше всего за период с 18 по 25 марта в республике подорожали соль, репчатый лук и капуста. Цены на данные продукты в среднем выросли на 23,4%, 20,8% и 19,2% и составили 15 руб., 37,95 руб. и 83,17 руб. за килограмм соответственно. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Башстатом.

Также за указанный период в регионе заметно увеличилась стоимость моркови, свеклы и риса. Рост цен на эти продукты составил 6,3-13,3%.

Больше всего за неделю в Башкирии подешевели огурцы и помидоры. Цены на данные продукты в среднем упали на 11,4% и 5,6% соответственно. Сейчас они стоят 139,83 руб. и 231,24 руб.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии отрегулировали поставки сахара, сколько он стоит теперь.

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Источник: ufa.aif.ru
Фото: pexels
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