Премьер-министр Башкирии попытался найти дешевый сахар в магазине
18:50, 03 апр 2022
Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров совместно с министром торговли и услуг республики Алексеем Гусевым провел рейд по магазина с целью проверить наличие товаров и их цены. Об этом чиновник рассказал в своих социальных сетях.
Назаров в ходе рейда обнаружил, что «сахар есть везде», однако цены на него оказались разные. Чиновник отметил, что на прошлой неделе в магазинах республики можно бы найти сладкий продукт стоимостью в 65 рублей, однако сейчас его продают «и по 74, и по 92 рубля». И это при том, как подчеркнул, премьер торговых сетях данный товар реализуют с минимальной наценкой.
Как признался Андрей Назаров, чтобы поддержать республиканского производителя, для себя он купил сахар предприятия «Башбакалея». Его стоимость составляет 80,5 рублей.
– Наш республиканский производитель сахара должен быть широко представлен на внутреннем рынке, эту совместную работу поручаю Минторгу и Минсельхозу, – заявил премьер-министр.