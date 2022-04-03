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Премьер-министр Башкирии попытался найти дешевый сахар в магазине

Премьер-министр Башкирии попытался найти дешевый сахар в магазине

18:50, 03 апр 2022

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров совместно с министром торговли и услуг республики Алексеем Гусевым провел рейд по магазина с целью проверить наличие товаров и их цены. Об этом чиновник рассказал в своих социальных сетях.

Назаров в ходе рейда обнаружил, что «сахар есть везде», однако цены на него оказались разные. Чиновник отметил, что на прошлой неделе в магазинах республики можно бы найти сладкий продукт стоимостью в 65 рублей, однако сейчас его продают «и по 74, и по 92 рубля». И это при том, как подчеркнул, премьер торговых сетях данный товар реализуют с минимальной наценкой.

Как признался Андрей Назаров, чтобы поддержать республиканского производителя, для себя он купил сахар предприятия «Башбакалея». Его стоимость составляет 80,5 рублей.


– Наш республиканский производитель сахара должен быть широко представлен на внутреннем рынке, эту совместную работу поручаю Минторгу и Минсельхозу, – заявил премьер-министр.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: vk.com/agnazarov
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