Жители Башкирии предложили способ снизить цены на продукты

08:53, 04 апр 2022

Жители Уфимского района республики обратились к главе региона с антикризисным предложением. По их мнению, это позволит как снизить цены на продукты, так и дать доступ к покупателям частным фермерам.







«Предлагаю рассмотреть в качестве одной из мер поддержки сельских жителей — организовать в деревнях торговые ряды. Установить как на рынках лавки, где любой желающий сможет выставить продукцию на продажу.



Если подобная программа уже действует, то прошу организовать торговую площадку в деревне Шамонино», — написал Альберт Г. Его комментарий набрал более двух десятков лайков в качестве поддержки.



Ранее сообщалось о том, что Премьер-министр Башкирии попытался найти дешевый сахар в магазине.

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