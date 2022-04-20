В магазинах Башкирии начали защищать от краж недорогие продукты

12:16, 20 апр 2022

В Уфе жители отметили новый уровень нищеты: теперь защищать от краж начали даже недорогой сыр. Раньше такие меры принимались в отношении красной икры. дорогостоящего алкоголя.







«B продуктовыx магазинах начал пополняться список товаров, который защищают от кpаж. Теперь под защиту попадает сыр за 309 рублей», — написал житель столицы Башкирии и поделился фотографией.



«За сыр такой ценник космический сделали. Белебеевский сырозавод вобще штрафовать надо, и в антимонопольную инспекцию писать. С какой радости задрали цену», — написали в комментариях.



«Просто в магазинах чаще всего крадут сыр и колбасу сырокопченую, например, чтобы перепродать», — добавила Светлана Р.

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Фото: соцсети