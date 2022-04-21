В Башкирии больше всего за неделю подорожали соль и конфеты

10:10, 21 апр 2022

Больше всего за период с 8 по 15 апреля в республике подорожали свекла, мягкие конфеты с шоколадом и соль. Цены на данные продукты в среднем выросли на 5,2%, 4,8% и 4,6% и составили 65,36 руб., 381,34 руб. и 15,13 руб. за килограмм соответственно. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Башстатом.







Также за указанный период в регионе заметно увеличилась варёной колбасы, овощных консервов для детского питания и сахара. Рост цен на эти продукты составил 3,9-4,4%.



Больше всего за неделю в Башкирии подешевели помидоры и капуста – минус 9,6% и 7,9% соответственно. Сейчас они стоят 185,09 руб. и 87,98 руб.

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Фото: pexels