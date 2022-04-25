В столице Башкирии неожиданно начали падать цены на бумагу
09:02, 25 апр 2022
Житель Уфы неожиданно отметил, что в магазинах города начала резко падать цена на офисную бумагу.
«Красное Белоe молодцы. Все перекупы, которые скупили белую бумагу для последующей продажи, надеемся увидели этот пост и поперхнулись!», — написал уфимец.
В марте стоимость одной пачки поднималась до 1500 рублей. В феврале она стоила не дороже 300 рублей за 500 листов. Но также стоит отметить, что часть бумаги теперь получила ярлык Eco и стала желтой.
В интернет-магазинах можно найти и старые, кристально белые листы, по цене от 500 рублей.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии больше всего за неделю подорожали соль и конфеты.
Источник:
news102.ru
Читайте также
Потребитель в Башкирии
В Башкирии резко выросли дефицит и цены на офисную бумагу
Экономика в Башкирии
В России хотят запустить производство каменной туалетной бумаги
Потребитель в Башкирии
В Башкортостане резко подорожали овощи
Потребитель в Башкирии
В Башкирии резко подскочили цены на овощи