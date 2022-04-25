Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Потребитель в Башкирии »

В столице Башкирии неожиданно начали падать цены на бумагу

В столице Башкирии неожиданно начали падать цены на бумагу

09:02, 25 апр 2022

Житель Уфы неожиданно отметил, что в магазинах города начала резко падать цена на офисную бумагу.

«Красное Белоe молодцы. Все перекупы, которые скупили белую бумагу для последующей продажи, надеемся увидели этот пост и поперхнулись!», — написал уфимец.

В марте стоимость одной пачки поднималась до 1500 рублей. В феврале она стоила не дороже 300 рублей за 500 листов. Но также стоит отметить, что часть бумаги теперь получила ярлык Eco и стала желтой.

В интернет-магазинах можно найти и старые, кристально белые листы, по цене от 500 рублей.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии больше всего за неделю подорожали соль и конфеты.

Читайте также:

В магазинах Башкирии начали защищать от краж недорогие продукты
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: news102.ru
Теги: Уфа
Читайте также

В Башкирии резко выросли дефицит и цены на офисную бумагу
Потребитель в Башкирии
В Башкирии резко выросли дефицит и цены на офисную бумагу
В России хотят запустить производство каменной туалетной бумаги
Экономика в Башкирии
В России хотят запустить производство каменной туалетной бумаги
В Башкортостане резко подорожали овощи
Потребитель в Башкирии
В Башкортостане резко подорожали овощи
В Башкирии резко подскочили цены на овощи
Потребитель в Башкирии
В Башкирии резко подскочили цены на овощи


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: