В столице Башкирии неожиданно начали падать цены на бумагу

09:02, 25 апр 2022

Житель Уфы неожиданно отметил, что в магазинах города начала резко падать цена на офисную бумагу.



«Красное Белоe молодцы. Все перекупы, которые скупили белую бумагу для последующей продажи, надеемся увидели этот пост и поперхнулись!», — написал уфимец.







В марте стоимость одной пачки поднималась до 1500 рублей. В феврале она стоила не дороже 300 рублей за 500 листов. Но также стоит отметить, что часть бумаги теперь получила ярлык Eco и стала желтой.



В интернет-магазинах можно найти и старые, кристально белые листы, по цене от 500 рублей.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии больше всего за неделю подорожали соль и конфеты.

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