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В Башкирии установили норматив потребления электроэнергии

В Башкирии установили норматив потребления электроэнергии

08:40, 26 апр 2022

В Башкирии власти утвердили нормативы потребления электроэнергии в многоквартирных домах. Но пока это касается только общедомового имущества.

Документ подписал председатель госкомитета по тарифам. К общедомовому имуществу относятся освещение, дверные замки в подъездах и электроотопительные установки.

Норматив потребления электроэнергии зависит от отопительного сезона. Так, во время отопительного сезона он установлен на отметке 11,505 кВт часов в месяц на квадратный метр площади. Вне отопительного периода норматив на порядок меньше и составляет 0,475 кВт часов.

Ранее сообщалось о том, что в столице Башкирии неожиданно начали падать цены на бумагу.

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Источник: news102.ru
Фото: pixabay
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