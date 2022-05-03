Житель Башкирии был удивлен новыми ценами на картофель

23:57, 03 май 2022

Житель Уфы оказался очень удивлен новыми ценами на картофель в сетевом магазине. Таких он еще не видел никогда.



«Предлагаю вашему вниманию картофель всего то за 99 рублей. Всем добрa, мира и здоровья. У меня всё. Приехaли», — написал горожанин в популярном городском сообществе и поделился фотографией с ценником.







«Брала несколько раз такую картошку: ее вообще есть невозможно. Ни вкуса, ни запаха. Наш российский урожай закончился что ли? Откуда везут этот картофель?», — задалась вопросом Диля в комментариях.



Ранее сообщалось о том, что в столице Башкирии неожиданно начали падать цены на бумагу. «Красное Белоe молодцы. Все перекупы, которые скупили белую бумагу для последующей продажи, надеемся увидели этот пост и поперхнулись!», — написал уфимец.

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Фото: соцсети