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В Башкирии запретили продажу алкоголя из-за последнего звонка

В Башкирии запретили продажу алкоголя из-за последнего звонка

12:27, 13 май 2022

Минторговли Башкирии сообщило, что в республике в день проведения последнего звонка запретят продажу алкогольной продукции.

По предоставленным данным, в 2022 году последний звонок для выпускников 9-х классов запланирован на 18 мая, а 11-х – на 25 мая. Дата проведения рекомендована Минобрнауки республики.

В эти дни алкогольную продукцию не будут продавать в розничных магазинах, на предприятия общественного питания запрет не распространяется. 

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Источник: gorobzor.ru
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