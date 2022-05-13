В Башкирии запретили продажу алкоголя из-за последнего звонка
12:27, 13 май 2022
Минторговли Башкирии сообщило, что в республике в день проведения последнего звонка запретят продажу алкогольной продукции.
По предоставленным данным, в 2022 году последний звонок для выпускников 9-х классов запланирован на 18 мая, а 11-х – на 25 мая. Дата проведения рекомендована Минобрнауки республики.
В эти дни алкогольную продукцию не будут продавать в розничных магазинах, на предприятия общественного питания запрет не распространяется.
Источник:
gorobzor.ru
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