Жители Башкирии могут бесплатно провести газ до границ участка

14:16, 23 май 2022

Жители газифицированных населенных пунктов Башкирии могут бесплатно подвести газ к границам участка, на котором находится дом.







По плану догазификация включит 1284 населенных пункта республики. Жители Башкирии направили уже 21800 заявок, а газ провели в 3800 дома. В Уфе догазифицируют 4899 домовладений, по 2803 работы завершатся в течение этого года.



Жители республики могут подвести газ только для личных, семейных и домашних нужд, не связанных с предпринимательством. При этом хозяин дома оплачивает самостоятельно все расходы внутри границ своего участка. Можно подвести газ к участку и на территории СНТ. При подаче заявки нужно приложить копию документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на домовладение. Для малозащищенной категории населения предусмотрена выдача сертификатов на газификацию индивидуальных домов.





Пожать заявку на бесплатное подведение газа к участку можно в клиентских центрах компании «Газпром газораспределение Уфа», в личном кабинете на сайте компании bashgaz.ru, в офисах МФЦ, на портале Госуслуги, а также на портале Единого оператора газификации Российской Федерации - connectgas.ru. При этом необходимо подготовить паспорт, ИНН, СНИЛС, ситуационный план, правоустанавливающие документы на домовладение и земельный участок, на котором расположено домовладение заявителя, а также доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя. Типовую форму заявки можно скачать на сайте или взять в клиентских центрах «Газпром газораспределение Уфа», а также на портале сonnectgas.ru.





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Фото: из архива newsbash