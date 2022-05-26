В Башкортостане упали цены на капусту, огурцы и яйца

10:01, 26 май 2022

Аналитики Башстата опубликовали данные об изменении цен в республике по состоянию на 20 мая.







Судя по предоставленной информации, за прошедший период больше всего подорожала морковь, а также репчатый лук, бананы и говядина. Упали в цене капуста, огурцы и яйца. Стоимость приведена за кг.



Цена на морковь выросла на до 70,6 руб. (4,4%), лук теперь стоит 50,72 руб. (3,7%), бананы – 109,8 руб. (3%), говядина – 475,7 руб. (2,9%). В пятерку удорожавших лидеров вошли также фруктово-ягодные консервы для детского питания – 525,4 руб. (2,3%).



Белокочанная капуста подешевела до 60,6 руб. (-13,4%), цена на свежие огурцы – 98,2 руб. (-12,1%), десяток яиц можно купить за 66,86 руб. (-8%), картофель – 54,4 руб. (-5,4%).

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