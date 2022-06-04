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Мама маленького ребенка обратилась к властям Башкирии из-за проблем с молочной кухней

Мама маленького ребенка обратилась к властям Башкирии из-за проблем с молочной кухней

10:23, 04 июн 2022

Мать малолетнего ребенка обратилась к властям республики и попросила решить проблему с выдачей молочной продукции. Ей приходится ездить в другой конец города, чтобы получить два пакета молока.

«У нас в Туймазах закрыли второй пункт раздачи молочной продукции. Очень тяжело добираться до него, чтобы получить два молока и один йогурт.

Город не маленький, все на машине, стоянки нет, там кошмар, очереди. Проспект весь перекопан. С тремя детьми далеко добираться с одного конца города на другой. Решите пожалуйста этот вопрос, внятного ответа от их руководства нет», — пожаловалась Наталья А.

Ранее сообщалось о том, что в Башкортостане «Молочная кухня» расширила ассортимент продуктов питания.

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Источник: news102.ru
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