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В Башкирии резко упали цены на некоторые овощи

В Башкирии резко упали цены на некоторые овощи

20:32, 05 июн 2022

Аналитики Башстата сравнили цены на продукты в Башкирии за 20 и 27 мая. Как выяснилось, за неделю в магазинах республики подешевели некоторые овощи. Статистика была опубликована 2 июня.

За семь дней огурцы в регионе упали в цене на 17% (до 81,5 рубля за 1 кг), а помидоры – на 15,1% (до 145 руб.). Подешевели также куриные яйца (-8% – до 61,5 руб. за 10 штук), капуста (-5,9% – 57 руб.) и морковь (-5,4% – до 66,5 руб.).

Подорожали за неделю вареная колбаса (+3,4% – до 414 руб.) и картофель (+4,7% – до 56,5 руб.).

Ранее сообщалось о том, что мама маленького ребенка обратилась к властям Башкирии из-за проблем с молочной кухней.

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Источник: www.ufa.kp.ru
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