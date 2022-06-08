Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Потребитель в Башкирии »

В Башкирии запретили продажу анальгина

В Башкирии запретили продажу анальгина

16:20, 08 июн 2022

Россельхознадзор Башкирии сообщил о приостановке продажи препарата «Анальгин 30%». Специалисты выяснили, что один из образцов не соответствует требованиям качества.

Медикамент болгарского производства Biovet AD используется для лечения животных. Согласно данным ведомства, у препаратов серии 210910209 сроком годности до сентября 2024 года нарушены степень окраски жидкости, плотность, а содержание метамизола натрия не соответствует заявленному на упаковке.

В связи с этим продажа лекарства этой серии временно запрещена.

Ранее сообщалось о том, что  в Башкирии резко упали цены на некоторые овощи. Аналитики Башстата сравнили цены на продукты в Башкирии за 20 и 27 мая.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.proural.info
Читайте также

В Башкирии резко упали цены на некоторые овощи
Потребитель в Башкирии
В Башкирии резко упали цены на некоторые овощи
В Башкирии почти на 13 процентов возросла стоимость новогоднего стола
Потребитель в Башкирии
В Башкирии почти на 13 процентов возросла стоимость новогоднего стола
В одной из больниц Башкирии обнаружили поддельный творог
Потребитель в Башкирии
В одной из больниц Башкирии обнаружили поддельный творог
В Башкортостане некоторые продукты подорожали за год на 40-70 процентов
Потребитель в Башкирии
В Башкортостане некоторые продукты подорожали за год на 40-70 процентов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: