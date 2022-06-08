В Башкирии запретили продажу анальгина

Россельхознадзор Башкирии сообщил о приостановке продажи препарата «Анальгин 30%». Специалисты выяснили, что один из образцов не соответствует требованиям качества.
Медикамент болгарского производства Biovet AD используется для лечения животных. Согласно данным ведомства, у препаратов серии 210910209 сроком годности до сентября 2024 года нарушены степень окраски жидкости, плотность, а содержание метамизола натрия не соответствует заявленному на упаковке.
В связи с этим продажа лекарства этой серии временно запрещена.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии резко упали цены на некоторые овощи. Аналитики Башстата сравнили цены на продукты в Башкирии за 20 и 27 мая.