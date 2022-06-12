13:27, 12 июн 2022

Жители Башкирии призвали ввести наказание за порчу имиджа кумыса. По словам людей, часто в магазинах продают кумысный напиток с содержанием коровьего молока.







«К сожалению на рынке очень много продают так называемый «кумыс» из коровьего молока и честные производители кумыса сталкиваются с нездоровый конкуренцией. Ведь рядовые потребители редко отличают настоящий кумыс от кумысного напитка.



Так вот в ТЦ «Башкирия» в Уфе продаётся «кумыс» в составе которого, как на этикетке написано вода. На мой вопрос продавщица невозмутимо отвечает: так ведь в составе молока содержится вода! Я схватился за голову и ушёл, а ведь кто-то может и не задаваться таким вопросом», — пожаловался Урал И.





«Настоящий кумыс только в Баймакском районе, в остальных районах и то, что продают в магазинах — это не кумыс, а молочный напиток. Вот наказывать надо за такой кумыс рублём, чтобы не повадно было портить национальный напиток, причём очень и очень полезный», — добавила Аля О.

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