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Стала известна цена входа на соленые озера курорта в Соль-Илецке

Стала известна цена входа на соленые озера курорта в Соль-Илецке

10:07, 16 июн 2022

Входной билет можно будет купить за 300 рублей. Дети до семи лет смогут пройти к озерам бесплатно. Отдыхающие могут бесплатно пользоваться шезлонгами, установленными на пляже. В этом году их количество увеличат до трех тысяч.

Напомним, в мае стало известно, что открытие курорта откладывается из-за карстовых процессов, активизировавшихся в породах под озерами. На территории озер специалисты провели масштабные работы по ликвидации провалов, укрепили берега, сделали гидроизоляцию.

В администрации курорта отметили, что в этом году на территории станет больше душевых с теплой водой. Здесь увеличат число спортивных и детских площадок, а к концу сезона на озерах приступят к масштабной реконструкции.

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Источник: mkset.ru
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