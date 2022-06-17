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В Башкирии повысились цены на детское питание, творог и рис

В Башкирии повысились цены на детское питание, творог и рис

09:14, 17 июн 2022

Башстат опубликовал динамику средних потребительских цен на отдельные виды продовольственных товаров в республике по состоянию на 10 июня.

Согласно опубликованным данным, больше всего подорожали фруктово-ягодные консервы для детского питания, творог и шлифованный рис. Подешевели – капуста, свежие огурцы и помидоры. Сведения предоставлены в расчете на один кг. 

По предоставленной информации, фруктово-ягодные консервы для детского питания стали стоить 515,50 руб. (+2,9%), творог – 375,18 руб. (+2,2%), рис – 104,03 руб. (+2,2%), на четвертом и пятом месте – консервы овощные для детского питания и морковь – 607,47 руб. и 65,45 руб., соответственно (+1,9 и 0,7%).


Упала в цене больше всего белокочанная капуста – 52,75 руб. (-8,9%), свежие огурцы – 64,5 руб. (-6,6%), помидоры – 127,7 руб. (-6,5%).

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Источник: gorobzor.ru
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