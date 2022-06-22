Молочная кухня в Башкирии пополнилась йогуртом обогащенным биойодом

10:33, 22 июн 2022

Радий Хабиров рассказал о новом продукте башкирского производства. Им стал йогурт, обогащенный биойодом. Его производят в Уфе, Стерлитамаке, Октябрьском и Верхних Кигах. Купить продукт могут все в раздаточных пунктах «Молочной кухни».







— Этот продукт разработали для профилактики и снижения риска возникновения йододефицитных состояний, которые наблюдаются во многих районах нашей республики. Он производится с содержанием ковалентно связанного йода 50 мкг на 100 г готовой продукции, что составляет 30% от суточной потребности ребенка раннего возраста. При этом йогурт не имеет вкуса и запаха йода, поэтому его охотно едят дети, — сообщил глава республики.





По его словам, в школах и детских садах Башкирии уже начали менять обычный йогурт на обогащенный биойодом. Радий Хабиров также отметил, что «Молочная кухня» продолжит развиваться и будет обеспечивать детей республики полезными продуктами.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: социальные сети Радия Хабирова