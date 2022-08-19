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В Башкирию попали нектарины зараженные карантинным вредителем

В Башкирию попали нектарины зараженные карантинным вредителем

16:20, 19 авг 2022

Сотрудники управление Россельхознадзора республики выявили партию зараженных фруктов. В нектаринах из Узбекистана обнаружили калифорнийскую щитовку.



Так как вредитель распространяется только с посадочным материалом, черенками и саженцами, плоды не изъяли, а допустили к продаже.

В ведомстве пояснили, что при заселении щитовкой молодой коры, листьев и плодов на поврежденных участках образуются характерные красные пятна. Для людей плоды зараженных деревьев безопасны.

Ранее  Россельхознадзор сообщил, что в Башкирии ввели ограничения на ввоз кур и свиней. Это связано с риском распространения опасных заболеваний.

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Источник: www.bashinform.ru
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