В Башкирию попали нектарины зараженные карантинным вредителем
16:20, 19 авг 2022
Сотрудники управление Россельхознадзора республики выявили партию зараженных фруктов. В нектаринах из Узбекистана обнаружили калифорнийскую щитовку.
Так как вредитель распространяется только с посадочным материалом, черенками и саженцами, плоды не изъяли, а допустили к продаже.
В ведомстве пояснили, что при заселении щитовкой молодой коры, листьев и плодов на поврежденных участках образуются характерные красные пятна. Для людей плоды зараженных деревьев безопасны.
Ранее Россельхознадзор сообщил, что в Башкирии ввели ограничения на ввоз кур и свиней. Это связано с риском распространения опасных заболеваний.
Источник:
www.bashinform.ru
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