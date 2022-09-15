Стало известно, какие продукты в Башкирии подорожали больше всего в начале сентября

12:03, 15 сен 2022

Больше всего за период с 5 по 12 сентября в республике подорожали огурцы, бананы и сухие молочные смеси для детского питания. Цены на данные продукты в среднем выросли на 3,8%, 2,1% и 1,8% и составили 57,43 руб., 70,11 руб. и 974,99 руб. соответственно. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Башстатом.



Также за указанный период в регионе в пределах 1-2% увеличилась стоимость помидор, мягких конфет, варёной колбасы и творога.



Больше всего за неделю в Башкирии подешевели репчатый лук и картофель – минус 8,8% и 4,3% соответственно. Сейчас они стоят 29,42 руб. и 26,55 руб.



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