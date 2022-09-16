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В Уфе подорожал проезд в троллейбусах и трамваях

В Уфе подорожал проезд в троллейбусах и трамваях

09:32, 16 сен 2022

В Уфе с 16 сентября повысили цены на проезд в троллейбусах и трамваях. Об этом сообщает Управление электротранспорта Уфы.
 



Стоимость проезда за наличный расчет и по банковской карте теперь составляет 30 рублей. По электронной пластиковой карте (Алга) для взрослых 25 рублей, для школьников – 15 рублей. 

Тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа Пассажирской подвесной канатной дорогой остались без изменений. 

Ранее сообщалось о том, что в башкирской столице тарифы на услуги «Уфаводоканала» с 1 июля 2023 года выросли на 13,2%. Предельный индекс платы граждан на заседании утвердили депутаты горсовета. 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа
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