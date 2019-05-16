Что такое «сальдо» в квитанциях за электроэнергию?

Учитывать ли данный столбец при заполнении квитанций?



У некоторых граждан возникают сложности с заполнением счета-извещения за электроэнергию.



В частности, вопросы возникают по 11 столбцу квитанции «Сальдо»: учитывать ли данный столбец при заполнении квитанции?Ответ очевиден: да, учитывать. Сальдо — это разница между начислениями и оплатой за месяц с учетом перерасчетов. Положительное сальдо означает задолженность, а если со знаком «минус» — переплата за электроэнергию.На формирование величины сальдо может повлиять несколько причин: имеющаяся задолженность (переплата) предыдущих периодов; учтена ли оплата, произведенная за предыдущий период; наличие или отсутствие текущих показаний приборов учета; перерасчеты, произведенные в предыдущем месяце. Если оплата была произведена, но не учтена в счете-извещении, необходимо ее самостоятельно учесть при расчете итоговой суммы к оплате.

Очень важно для корректных начислений передавать показания счетчика вовремя, в период с 23 по 26 число каждого месяца, так как при формировании счета-извещения отсутствие показаний приборов учета приводит к начислению по среднемесячному расходу.



Передавать показания приборов учета можно несколькими способами. Через «Личный кабинет» потребителя на сайте bashesk.ru. В правом верхнем углу на главной странице находится кнопка «Личный кабинет». Необходимо пройти регистрацию, код активации для личного кабинета указан в вашем счете-извещении. Гражданину будет предложено ввести 12-значный номер лицевого счета, после этого в разделе «Передача информации» в поле «Текущие показания» необходимо ввести данные прибора учета.



По электронному адресу участка, который указан в счете-извещении, с указанием номера договора, адреса, даты снятия показания, показания.



По телефонам 8–800–775–70–77 и 8–800–775–30–05 (звонки бесплатные с любых телефонов). На абонентских участках ООО «ЭСКБ» по месту жительства. При оплате счета в банке или на почте. На абонентском участке через ящики приема показаний или агентов по сбыту электроэнергии.