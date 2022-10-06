В молоке из Башкирии нашли кишечную палочку и фальсификат

16:59, 06 окт 2022

Специалисты Роскачества проверили молоко 70 товарных марок. Среди худших экземпляров — два продукта башкирского производства, пишет РБК Уфа.







Так, в молоке «Свое-Наше» обнаружили бактерии кишечной палочки, превышение норм общей обсемененности микроорганизмами, а также растительные жиры. Доля сухого молочного остатка была ниже установленной ГОСТом, что указывает на то, что молоко изготовили из разбавленного сырья. К тому же продукт уже начал портиться.





В молоке производства Чишминского молочного завода тоже выявили ряд недостатков: наличие кишечной палочки, нарушение технологии пастеризации (молоко обрабатывалось при температуре выше 85 градусов), неоднородная консистенция. Продукт обладал кислым вкусом. При этом эксперты отметили, что в нем не было консервантов и растительных жиров.



Оба продукта получили по ноль баллов.

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