В Башкирии стали дороже капуста и куриные яйца

Специалисты Башстата рассказали, какие продукты подорожали в республике с 10 по 17 октября. Полученные данные они опубликовали на официальном сайте учреждения.
Так, оказалось, что за неделю цена сильнее всего поднялась на капусту (на 5,9%). Сейчас, чтобы купить ее в магазине, в среднем придется потратить 19 рублей за килограмм. На второй строке списка оказались куриные яйца. Их стоимость поднялась на 4,8%. В среднем это 65 рублей за 10 штук.
Известно также, какие продукты стали стоить дешевле. Так, цены упали на макаронные изделия (на 3,7%) и детские мясные консервы (на 3,4%). Купить килограмм этих продуктов сейчас можно за 75 и 1001 рубль соответственно.