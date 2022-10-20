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В Башкирии стали дороже капуста и куриные яйца

В Башкирии стали дороже капуста и куриные яйца

11:39, 20 окт 2022

Специалисты Башстата рассказали, какие продукты подорожали в республике с 10 по 17 октября. Полученные данные они опубликовали на официальном сайте учреждения.



Так, оказалось, что за неделю цена сильнее всего поднялась на капусту (на 5,9%). Сейчас, чтобы купить ее в магазине, в среднем придется потратить 19 рублей за килограмм. На второй строке списка оказались куриные яйца. Их стоимость поднялась на 4,8%. В среднем это 65 рублей за 10 штук.

Известно также, какие продукты стали стоить дешевле. Так, цены упали на макаронные изделия (на 3,7%) и детские мясные консервы (на 3,4%). Купить килограмм этих продуктов сейчас можно за 75 и 1001 рубль соответственно.

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Источник: proural.info
Теги: цены Башкирия продукты
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