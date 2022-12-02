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В Башкирии резко подорожали огурцы

В Башкирии резко подорожали огурцы

10:02, 02 дек 2022

Башстат проанализировал стоимость продуктов за прошедшую неделю. Специалисты выяснили, что из них подорожало больше всего.

Так, цены на огурцы выросли на 15,2% — в среднем они стоят 120,97 рубля за килограмм. На 2,6% поднялась стоимость красной свеклы (25,89 рубля), на 2,1% — моркови (25,90 рубля). Также подорожали помидоры, картофель, лук, творог.

Некоторые товары подешевели, среди них вареная колбаса, рис, бананы, шоколадные конфеты, пшеничная мука, соль, пшено. Примечательно, больше всего — на 3,4% — снизились цены на белокочанную капусту.
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Источник: www.proural.info
Фото: freepik
Теги: цены Башкирия
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