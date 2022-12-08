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В Новый год в Башкирии ограничат продажу алкоголя

В Новый год в Башкирии ограничат продажу алкоголя

12:28, 08 дек 2022

В этом году на новогодних праздниках в Башкирии вновь будет действовать ограничение на продажу алкоголя. В министерстве труда республики рассказали, когда его нельзя будет купить.

С 3 по 5 января в магазине вам не продадут спиртное с 17:00 до 10:00 следующего дня. 6 января ограничение действует с 17:00 до 23:00. Во все остальные дни режим продажи алкоголя будет обычным.

Это правило касается только магазинов. В барах, ресторанах и кафе алкоголь будет продаваться как и прежде.
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Источник: ufa1.ru
Теги: алкоголь новый год
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