В Новый год в Башкирии ограничат продажу алкоголя
12:28, 08 дек 2022
В этом году на новогодних праздниках в Башкирии вновь будет действовать ограничение на продажу алкоголя. В министерстве труда республики рассказали, когда его нельзя будет купить.
С 3 по 5 января в магазине вам не продадут спиртное с 17:00 до 10:00 следующего дня. 6 января ограничение действует с 17:00 до 23:00. Во все остальные дни режим продажи алкоголя будет обычным.
Это правило касается только магазинов. В барах, ресторанах и кафе алкоголь будет продаваться как и прежде.
Источник:
ufa1.ru
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