Уфимцев возмутил стремительный рост цен на бензин

11:09, 18 дек 2022

Житель Уфы возмутились резким ростом цен на топливо в республике. Один из недовольных горожан написал свое возмущение на странице главы региона. Он отметил, что цена на дизельное топливо подняла уже на несколько рублей.



«Сколько можно поднимать цены на ГСМ на автозаправках? На солярку за месяц подняли цену на 4 рубля, кварплату подняли.







Сколько можно поднимать цены на потребности населения?! Зарплаты с такой скоростью не растут у людей», — возмутился Олег Ш.



Ранее сообщалось о том, что в этом году на новогодних праздниках в Башкирии вновь будет действовать ограничение на продажу алкоголя. В министерстве труда республики рассказали, когда его нельзя будет купить.

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