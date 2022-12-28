В Уфе в январские каникулы ограничат продажу алкоголя

15:12, 28 дек 2022

В дни новогодних каникул в Башкирии ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.



Алкоголь нельзя будет купить в магазинах 3, 4 и 5 января с 17:00 до 10:00 следующего дня, а также 6 января с 17:00 до 23:00. В остальные дни действует обычный режим – с 08:00 до 23:00.







Исключение составляют предприятия общественного питания (кафе, рестораны и бары).



За нарушения предусмотрены штрафы. Должностные лица заплатят от 20 до 40 тысяч рублей, юридические – от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией продукции или без таковой.



Добавим также, что ограничение продажи алкоголя в Башкирии действует в День знаний, День молодежи, во время проведения последних звонков и сабантуев.

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