В Уфе в январские каникулы ограничат продажу алкоголя
15:12, 28 дек 2022
В дни новогодних каникул в Башкирии ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.
Алкоголь нельзя будет купить в магазинах 3, 4 и 5 января с 17:00 до 10:00 следующего дня, а также 6 января с 17:00 до 23:00. В остальные дни действует обычный режим – с 08:00 до 23:00.
Исключение составляют предприятия общественного питания (кафе, рестораны и бары).
За нарушения предусмотрены штрафы. Должностные лица заплатят от 20 до 40 тысяч рублей, юридические – от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией продукции или без таковой.
Добавим также, что ограничение продажи алкоголя в Башкирии действует в День знаний, День молодежи, во время проведения последних звонков и сабантуев.
Источник:
gorobzor.ru
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