В Ишимбае салон красоты изуродовал лица клиенток
12:41, 11 янв 2023
В Ишимбае от рук работников салона красоты «Бьюти Стар» пострадали несколько женщин. Клиенткам проводили процедуры на новом лазере CO2.
По сообщению Mash Batash, владелице салона Наталье нужно было испытать оборудование, и она в поиске моделей обзвонила знакомых. Во время сеанса пациентки испытывали боли, но мастер продолжала работу.
— Я была подопытным кроликом, все испытывали на мне. Она колет мне и не попадает в голову, потом мы вместе с Натальей делали лазерную шлифовку. У меня начало краснеть лицо, было невероятно больно.
— Кожа заживала неделю. Было кровавое месиво.
— Я даже не хочу вспоминать. Это как фильм ужасов — то, что мне пришлось пережить.
Пострадавшие уже написали заявления в прокуратуру. Сама бизнесвумен от комментариев отказалась.
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