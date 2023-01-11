В Ишимбае салон красоты изуродовал лица клиенток

12:41, 11 янв 2023

В Ишимбае от рук работников салона красоты «Бьюти Стар» пострадали несколько женщин. Клиенткам проводили процедуры на новом лазере CO2.



По сообщению Mash Batash, владелице салона Наталье нужно было испытать оборудование, и она в поиске моделей обзвонила знакомых. Во время сеанса пациентки испытывали боли, но мастер продолжала работу.







— Я была подопытным кроликом, все испытывали на мне. Она колет мне и не попадает в голову, потом мы вместе с Натальей делали лазерную шлифовку. У меня начало краснеть лицо, было невероятно больно.



— Кожа заживала неделю. Было кровавое месиво.



— Я даже не хочу вспоминать. Это как фильм ужасов — то, что мне пришлось пережить.



Пострадавшие уже написали заявления в прокуратуру. Сама бизнесвумен от комментариев отказалась.

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Фото: скриншот видео