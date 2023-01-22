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В Башкирии взлетели цены на продукты

В Башкирии взлетели цены на продукты

11:15, 22 янв 2023

Башкортостанстат сообщил о росте цен в январе 2023 года.

По данным ведомства, лидером роста цен после новогодних каникул являются помидоры свежие, они за неделю подорожали на 10,2 процента.



С 9 по 16 января более чем на восемь процентов цены поднялись на огурцы свежие (на 8,7), а также сосиски и сардельки (8,2). Остальные продовольственные товары подорожали менее чем на четыре процента. В их числе – лук репчатый и консервы мясные для детского питания (3,7 процента), рыба мороженная неразделанная (3,6), колбаса вареная (3,3).

Более двух процентов зарегистрирован рост на овощи: свеклу столовую (2,5), капусту (2,4), картофель (2,3), морковь (2,2).

Наибольшее падение цен было на чай черный байховый (на 3,1 процента), далее идут вермишель (2,9), макароны из пшеничной муки (2,3), сахар-песок (2,0), крупу гречневую (1,9).


В новогодние праздники больше всего рост затронул помидоры, цены на них выросли на 10,2 процента. Свыше пяти процентов рост зафиксирован на огурцы свежие (9,9), морковь (8,6), картофель (7,0), капусту свежую (5,8), свеклу столовую (5,4). За ними следуют лук репчатый, подорожавший на 4,8 процента, яйца куриные – на 3,3, бананы – на 2,7, сосиски и сардельки – 2,0.

В этот период самое максимальное падение цен было на консервы овощные на детское питание (на 1,2 процента), сахар-песок (1,5), консервы мясные для детского питания (1,4), колбасу полукопченую и рис шлифованный (1,3).

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Источник: i-gazeta.com
Теги: цены продукты
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