Житель Башкирии возмутился отсутствием молока местного производства

09:56, 29 янв 2023

Житель Башкирии возмутился тем, что на прилавках супермаркетов много молочной продукции из за пределов республики.



«Если Башкортостан производит много молока, почему магазины заполнены привозными молочными продуктами, произведенными посредниками ИП, которые сто раз его перефасовывают?







Всякие супер, гипермаркеты заполнены дешевыми маслами, в этикетках которых данные не соответствует содержимому. Никто их не контролирует, контролируются только детские учреждения. Радий Фаритович, почему всякие госпрограммы работают на посредников ИП, а не непосредственно на производителей?



Пока молоко и молочные продукты доходят до покупателя, они проходит несколько ип-шников и состав, и качество меняется. И почему молоко, молочные продукты привозные и прошедшие через несколько предприятий выпускают под башкирскими названиями, брендами? Ведь народ думает это наше родное. Почему фирмы посредники становятся производителями и получают господдержку?», — возмутился жители республики на странице Радия Хабирова.





«Я бы не согласился. К счастью, на прилавках уже много товаров из нашей республики. Молочной подавно. И я всегда беру наше башкирское. Качество отличное. У наших молоко прокисает, если в холодильник не убрать, в отличии от прочих», — ответил Руслан З.

Читайте также: В Чекмагушевском районе Башкирии произвели рекордное количество молока

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: соцсети Радия Хабирова