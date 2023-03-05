Жителям Башкортостана нужно 18 400 рублей в месяц, чтобы выжить

16:25, 05 мар 2023

Жителям Башкортостана для выживания нужно иметь доход в размере 18 тысяч 435 рублей в месяц. Это цена фиксированного набора потребительских товаров и услуг на январь 2023 г. Сюда входят продукты питания, одежда, лекарства и коммунальные платежи. В 2022 году этот список был дешевле - 17 тысяч 212 рублей. Такую информацию опубликовал Росстат.







Средняя цена набора потребительских услуг в среднем по РФ составила 20 тысяч 415 рублей. Одна из самых дешевых корзин в Мордовии – 17 тысяч 760 рублей, а самая дорогая - в Чукотском автономном округе (33 тысячи 783 рубля).



Отметим, что реальные доходы населения республики в прошлом году снизились на 3,4 процента.

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