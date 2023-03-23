Стало известно, какие продукты в Башкирии подорожали и подешевели за неделю

14:06, 23 мар 2023

В Башкортостане макароны за 7 дней выросли в цене более чем на 3 процента - до 78 рублей за один килограмм. Информацию об этом распространил Башкортостанстат, который сравнил стоимость продуктов за 13 и 20 марта.



Помимо макаронных изделий, в регионе также до 54 руб. подорожали лук (на 2,2 процента), до 378 и 58,5 руб. творог и сахар (на 2,1 процента).



При этом до 144,5 руб. упали в цене свежие огурцы (на 4,6 процента) и до 62,5 руб. гречневая крупа (на 2,1 процента).

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