В России подорожала лапша быстрого приготовления

12:24, 28 мар 2023

Цена на лапшу быстрого приготовления в России за год выросла почти на четверть.



Самое большое подорожание на данную категорию продуктов зафиксировано в Москве - здесь средняя цена лапши составляет порядка 114 рублей. Следом за столицей идет город Воронеж, здесь лапшу можно купить за 83 рубля. На третьей строчке оказался город Санкт-Петербург, в котором лапша обойдется покупателю в 80 руб. за упаковку.







Самая низкая цена за доширак замечена в Волгоградской области, здесь ее стоимость составляет 24 рубля. Дешевую лапшу также можно поесть в Оренбургской области (37 руб.), Чувашии (36 руб.) и Удмуртии (31 руб.).



Подорожание объясняется трудностями с поставками сырья и более высокими расходами на логистику.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram