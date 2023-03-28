Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Потребитель в Башкирии »

В России подорожала лапша быстрого приготовления

В России подорожала лапша быстрого приготовления

12:24, 28 мар 2023

Цена на лапшу быстрого приготовления в России за год выросла почти на четверть.

Самое большое подорожание на данную категорию продуктов зафиксировано в Москве - здесь средняя цена лапши составляет порядка 114 рублей. Следом за столицей идет город Воронеж, здесь лапшу можно купить за 83 рубля. На третьей строчке оказался город Санкт-Петербург, в котором лапша обойдется покупателю в 80 руб. за упаковку.



Самая низкая цена за доширак замечена в Волгоградской области, здесь ее стоимость составляет 24 рубля. Дешевую лапшу также можно поесть в Оренбургской области (37 руб.), Чувашии (36 руб.) и Удмуртии (31 руб.).

Подорожание объясняется трудностями с поставками сырья и более высокими расходами на логистику.

Читайте также:

Стало известно, какие продукты в Башкирии подорожали и подешевели за неделю
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги: цены
Читайте также

В Башкирии за неделю выросла цена дизтоплива
Экономика в Башкирии
В Башкирии за неделю выросла цена дизтоплива
В Башкирии резко подскочили цены на овощи
Потребитель в Башкирии
В Башкирии резко подскочили цены на овощи
В Башкирии продуктовая корзина за год подорожала на 18 процентов
Потребитель в Башкирии
В Башкирии продуктовая корзина за год подорожала на 18 процентов
В Башкирии власти раскрыли минимальную цену на сахар-песок
Потребитель в Башкирии
В Башкирии власти раскрыли минимальную цену на сахар-песок


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: