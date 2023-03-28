В России подорожала лапша быстрого приготовления
12:24, 28 мар 2023
Цена на лапшу быстрого приготовления в России за год выросла почти на четверть.
Самое большое подорожание на данную категорию продуктов зафиксировано в Москве - здесь средняя цена лапши составляет порядка 114 рублей. Следом за столицей идет город Воронеж, здесь лапшу можно купить за 83 рубля. На третьей строчке оказался город Санкт-Петербург, в котором лапша обойдется покупателю в 80 руб. за упаковку.
Самая низкая цена за доширак замечена в Волгоградской области, здесь ее стоимость составляет 24 рубля. Дешевую лапшу также можно поесть в Оренбургской области (37 руб.), Чувашии (36 руб.) и Удмуртии (31 руб.).
Подорожание объясняется трудностями с поставками сырья и более высокими расходами на логистику.
Читайте также
Экономика в Башкирии
В Башкирии за неделю выросла цена дизтоплива
Потребитель в Башкирии
В Башкирии резко подскочили цены на овощи
Потребитель в Башкирии
В Башкирии продуктовая корзина за год подорожала на 18 процентов
Потребитель в Башкирии
В Башкирии власти раскрыли минимальную цену на сахар-песок