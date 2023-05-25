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Стало известно, почему подорожал лук в Башкирии

Стало известно, почему подорожал лук в Башкирии

14:01, 25 май 2023

Минторговли Башкирии объяснило причины резкого скачка цен на репчатый лук. Жители республики начали жаловаться в социальных сетях на то, что в некоторых магазинах цена за килограмм этого овоща составляет почти 90 рублей.



Ведомство, ссылаясь на данные Башкортостанстата отметило, что цена за лук в среднем по региону составляет примерно 69 рублей, а стоимость овощей имеет сезонный характер и может возрастать в сезоне зима-весна из-за дефицита местного урожая и начала импорта из других субъектов РФ и зарубежных стран.


"В ряде зарубежных поставщиков минувшая зима была необычайно холодной, что привело к гибели урожая в неотапливаемых хранилищах. Власти этих стран ввели запрет на экспорт с целью удержания цен на внутреннем рынке. Кроме того, стоимость лука повышается из-за увеличения расходов на хранение и логистику", - пояснили в министерстве.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
Теги: цены
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