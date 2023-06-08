В Башкирии обнаружили партию опасного сидра, которым отравились жители России
20:13, 08 июн 2023
В Башкирии обнаружено около ста бочек, наполненных алкоголем под названием "Мистер Сидр", который стал причиной отравления более ста человек, из которых тридцать умерли. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
В городе Салават на складе общества с ограниченной ответственностью "Кронштадт" лежало 88 бочек каждая объемом по 30 литров. Общий объем опасного напитка составлял 2 640 литров. Роспотребнадзор РБ остановило реализацию сидра.
- Были взяты образцы напитка для осуществления лабораторных исследований на содержание метилового спирта и солей металлов, - сообщили в ведомстве.
Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба УМВД России по Ульяновской области
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