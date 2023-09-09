На заправках Уфы подорожало топливо
12:09, 09 сен 2023
Цены на топливо на АЗС «Лукойла» в Уфе продолжают повышаться, что вызывает обеспокоенность у водителей.
Сейчас стоимость литра АИ-92 «Премиум» составляет 49, 98 руб. , в то время как АИ-95 оценивается в 53, 62 руб. За литр АИ-95 «Премиум» придется выложить 53, 90 руб. , а дизельное топливо «Премиум» обойдется в 61, 39 руб.
Этот рост цен был зафиксирован после предыдущего увеличения стоимости, который произошел 24 августа. Тогда цена на дизельное топливо подскочила на 23 копейки и составила 61, 25 руб. за литр.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik