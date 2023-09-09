В Башкирии взлетели цены на популярные продукты

13:43, 09 сен 2023

В республике Башкортостан наблюдается повышение цен на несколько продуктов, сообщает Башкортостанстат. Специалисты провели анализ динамики цен с 28 августа по 4 сентября и выявили следующие изменения.

Наибольший рост цен за этот период коснулся овощей. В первую очередь подорожали огурцы, их стоимость увеличилась на 11,9 процента, достигнув отметки в 86,8 руб. за килограмм. Второе место в списке подорожавших продуктов заняли бананы, цены на которые подскочили на 8,6 процента, достигнув уровня в 108,7 руб. Замыкают тройку антилидеров помидоры, стоимость которых выросла на 6,3 процента, и теперь средняя цена за килограмм составляет 76,6 руб.

Четвертое место занимает полукопченая и варено-копченая колбаса, цены на них выросли на 5 процентов, достигнув отметки в 512,4 руб. В пятерку также попала вареная колбаса, подорожавшая на 2,8 процента, и теперь ее средняя цена составляет 414,9 рублей.

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Автор: Семен Подгорный