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В Башкирии подскочили цены на некоторые продукты

В Башкирии подскочили цены на некоторые продукты

10:10, 17 сен 2023

Специалисты Башстата представили актуальные данные о ценах на продукты питания по состоянию на 11 сентября 2023 года.

Согласно отчёту ведомства, в течение недели отмечено пятипроцентное повышение стоимости некоторых продовольственных товаров. Среди таких продуктов можно выделить свежие помидоры, которые подорожали на 7,6 %, бананы — на 5,9 % и свежие огурцы — на 5,5 %.

Кроме того, рост цен на более чем 2 процента также замечен у других продуктов: чёрного байхового чая — на 2,8 %, вермишели — на 2,7 %, сливочного масла — на 2,3 % и куриных яиц — на 2,2 %.

С другой стороны, наблюдается снижение цен на овощи. Максимальное падение цен отмечено на морковь, подешевевшую на 8,3 %. Также стоит отметить удешевление свежей капусты (6,6 %), свеклы — на 4,2 %, репчатого лука — на 4,1 %, яблок — на 3,1 % и картофеля — на 2,3 %.

В Башкирии взлетели цены на популярные продукты

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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
Теги: цены продукты
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