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В Уфе подорожало топливо на АЗС «Лукойл»

В Уфе подорожало топливо на АЗС «Лукойл»

11:30, 17 сен 2023

В Уфе вновь наблюдается повышение стоимости автомобильного топлива. Приводим актуальные цены.

Теперь подорожание коснулось топлива сети заправочных станций «Лукойл». Например, цена одного литра бензина марки АИ-92 повысилась с 49,98 до 50,04 руб., а АИ-95 подорожал с 53,62 до 54,09 руб. Дизельное топливо в настоящее время продается по цене 61,47 рубля.

Следует отметить, что 24 августа «Лукойл» уже повышал свои цены.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
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