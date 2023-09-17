В Башкирии подорожали жизненно важные лекарства

12:16, 17 сен 2023

В республике Башкортостан наблюдается увеличение стоимости ряда лекарственных средств. Актуальные цены опубликовал Башкортостанстат.

В августе 2023 года отмечалось повышение цен на набор жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 4 процента. Среди лекарств, подорожавших в этом сегменте, можно выделить «Омепразол», «Азитромицин» и «Аспирин», чья стоимость увеличилась на 2,1-3,6 процента.

Лекарства, которые не входят в категорию ЖНВЛП, тоже выросли в цене на 0,7 процента. К примеру «Афобазол», «Аллохол» и «Магне В6» подорожали на 3,8-5,2 процента.

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Автор: Семен Подгорный