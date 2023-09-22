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Власти Башкирии объяснили новый рост цен на бензин

Власти Башкирии объяснили новый рост цен на бензин

14:59, 22 сен 2023

Жители Башкирии возмущены продолжающимся ростом цен на автомобильное топливо, которое началось весной. Власти региона рассказали о причинах этого. В ближайшее время российский вице-премьер встретится с руководителями нефтяных компаний, чтобы обсудить ситуацию на топливном рынке.

Один из жителей Башкирии выразил свое недовольство, написав: «Можете объяснить, почему бензин так дорого стоит? 92-й обходится нам уже в 57 рублей, а 95-й – в 63 рубля».

Согласно данным Росстата по состоянию на 18 сентября 2023 года, в Башкирии средняя розничная цена на бензин марки АИ-92 составила 49,3 рубля за один литр, а на бензин марки АИ-95 – 53,1 рубля за один литр.

Минторг РБ направил запрос в адрес крупнейших участников розничного рынка автомобильного топлива с целью выяснить причины колебаний цен в регионе. По их заявлениям, рост розничных цен связан с повышением биржевых котировок на топливо.

Согласно федеральным законам, коммерческие организации имеют право самостоятельно устанавливать стоимость продаваемых товаров, и никто не может понуждать их устанавливать определенные цены. Однако контроль за обоснованностью цен на товары и услуги осуществляется региональным Управлением федеральной антимонопольной службы, подчеркнули представители Министерства торговли и услуг региона.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: цены бензин
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