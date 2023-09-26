«Плюс 90 копеек»: в Башкирии вновь подорожали все марки бензина

10:32, 26 сен 2023

Цены на топливо в Башкирии вновь повысились. В этот раз подскочили цены на бензин на АЗС сети «Лукойл».

Подорожание зафиксировали на все марки бензина. Теперь литр АИ-92 стоит 50,11 рубля, что на 7 копеек дороже, чем ранее. АИ-95 подорожал до 54,16 рубля (+7 копеек), а цена на АИ-100 выросла до 67,73 рубля (+90 копеек).

Кроме того, увеличилась цена на дизельное топливо, достигнув 61,56 рубля (+9 копеек).

Это уже не первое повышение цен на топливо в регионе за последнее время. Предыдущее увеличение произошло неделю назад.

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Автор: Семен Подгорный