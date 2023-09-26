В Башкирии снизились цены на некоторые продукты

11:15, 26 сен 2023

В Башкирии с начала текущего года наблюдается существенное снижение цен на несколько продуктов. Данные об этом сообщил Росстат.

Наиболее заметное снижение стоимости наблюдается у гречки, которая подешевела на 25,8 процента с начала 2023 года. На 18 сентября цена за килограмм этой крупы составляла 54,22 рубля.

Второе место по цене занимает пшеничная мука. Стоимость этого товара снизилась на 13 процентов, достигнув уровня в 31,11 рубля за один килограмм.

Кроме того, снизилась стоимость подсолнечного масла на 5,8 процента (109,5 рубля), цельного стерилизованного молока на 5,7 процента (76,8 рубля), картофеля на 5,4 процента (27,28 рубля), репчатого лука на 5,1 процента (28,16 рубля), и куриных яиц на 3,9 процента (69,55 рубля).

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Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik