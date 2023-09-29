Житель Башкирии едва не съел червяка в хлебе

14:32, 29 сен 2023

Житель города Ишимбая обнаружил червя в хлебе, который купил в магазине. Фотографию с личинкой разместили на сайте регионального Роспотребнадзора.

Представители ведомства рекомендовали горожанину обратиться непосредственно в магазин, где была совершена покупка, с требованием вернуть деньги. Также эксперты советуют написать заявление в контрольно-надзорный орган.

«В своем обращении следует указать точный адрес магазина, где произошла покупка продукта, его стоимость, дату и время приобретения, а также детали, связанные с обнаружением инородного предмета», — сообщили в Роспотребнадзоре, предоставив подробную инструкцию.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети