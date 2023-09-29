Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Потребитель в Башкирии »
logtype

Житель Башкирии едва не съел червяка в хлебе

Житель Башкирии едва не съел червяка в хлебе

14:32, 29 сен 2023

Житель города Ишимбая обнаружил червя в хлебе, который купил в магазине. Фотографию с личинкой разместили на сайте регионального Роспотребнадзора.

Представители ведомства рекомендовали горожанину обратиться непосредственно в магазин, где была совершена покупка, с требованием вернуть деньги. Также эксперты советуют написать заявление в контрольно-надзорный орган.

«В своем обращении следует указать точный адрес магазина, где произошла покупка продукта, его стоимость, дату и время приобретения, а также детали, связанные с обнаружением инородного предмета», — сообщили в Роспотребнадзоре, предоставив подробную инструкцию.

Ранее издание Newsbash на странице «Подслушано Ишимбай в контакте» сообщало о том, что в городе задержали двух наркодилеров, застреливших травника.
В Башкирии снизились цены на некоторые продукты

Читайте также:

В Башкирии снизились цены на некоторые продукты

Вы можете обсудить эту новость и поделиться своим мнением в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во ВКонтакте, и Одноклассники.

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Ишимбай происшествия
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok