Житель Башкирии едва не съел червяка в хлебе
14:32, 29 сен 2023
Житель города Ишимбая обнаружил червя в хлебе, который купил в магазине. Фотографию с личинкой разместили на сайте регионального Роспотребнадзора.
Представители ведомства рекомендовали горожанину обратиться непосредственно в магазин, где была совершена покупка, с требованием вернуть деньги. Также эксперты советуют написать заявление в контрольно-надзорный орган.
«В своем обращении следует указать точный адрес магазина, где произошла покупка продукта, его стоимость, дату и время приобретения, а также детали, связанные с обнаружением инородного предмета», — сообщили в Роспотребнадзоре, предоставив подробную инструкцию.
Ранее издание Newsbash на странице «Подслушано Ишимбай в контакте» сообщало о том, что в городе задержали двух наркодилеров, застреливших травника.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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