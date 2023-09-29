В России ржаной хлеб может оказаться под угрозой исчезновения

23:31, 29 сен 2023

«В нынешнем сельскохозяйственном сезоне ожидается собрать 1,8 миллиона тонн ржи, причем урожайность 1-3 классов составит около 97 процентов от общего объема. Однако стоит отметить, что лишь 59% этого объема относятся к ржи 3 класса», — подчеркнул И. Свириденко, президент Союза.

Россия, страна с глубокими традициями употребления ржаного хлеба, столкнулась с существенным снижением урожая ржи до 1,8 миллиона тонн в текущем году. Это может привести к дефициту ржаной муки. Такие прогнозы поступили от Союза мукомольных и крупяных предприятий.

По его утверждению, в контексте требований, предъявляемых к мукомольной промышленности, такие показатели качества оставляют желать лучшего.

Эксперт рассказал, что «рожь ушла в тень государственного внимания», особенно учитывая, что доля ржаной муки составляет всего 10% от общего объема производства в стране по сравнению с пшеничной мукой.

На конференции «Мельница-2023», которая прошла на этой неделе, председатель комиссии ТПП по сельскому хозяйству и продовольствию, академик РАН Петр Чекмарев, отметил, что текущая ценовая динамика на рынке ржи говорит о том, что «в следующем году существует высокий риск остаться без этого зерна, и даже если сельхозпроизводители захотят его выращивать, они могут столкнуться с серьезными трудностями».

Согласно данным Росстата, в прошлом году сбор ржи в стране увеличился на 26,5%, достигнув 2,179 миллиона тонн по сравнению с 1,722 миллиона тонн в 2021 году. Однако в текущем сезоне площадь посевов ржи сократилась до 834 000 гектаров, в сравнении с 894 000 гектаров в 2022 году.

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Автор: Семен Подгорный