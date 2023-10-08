Аптеки Башкирии повышают цены: что подорожало на этой неделе

18:03, 08 окт 2023

Башкирское статистическое управление опубликовало данные о росте цен на отдельные лекарственные средства за период с 26 сентября по 2 октября.

Стоимость поливитаминных комплексов увеличилась на 4, 8% до 92, 21 рубля. Комбинированные обезболивающие препараты подорожали на 1, 5% и теперь средняя цена составляет 129, 78 рубля. Цена препарата «Эргоферон» выросла до 474, 39 рубля, а стоимость метамизола натрия достигла 29, 36 рубля.

В то же время цена препарата «Ренгалин» снизилась на 1, 3% до 262, 54 рубля в среднем. Мазь «Левомиколь» теперь стоит дешевле на 0, 4% — 178, 54 рубля.

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Автор: Семен Подгорный