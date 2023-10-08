Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Потребитель в Башкирии »
logtype

Аптеки Башкирии повышают цены: что подорожало на этой неделе

Аптеки Башкирии повышают цены: что подорожало на этой неделе

18:03, 08 окт 2023

Башкирское статистическое управление опубликовало данные о росте цен на отдельные лекарственные средства за период с 26 сентября по 2 октября.

Стоимость поливитаминных комплексов увеличилась на 4, 8% до 92, 21 рубля. Комбинированные обезболивающие препараты подорожали на 1, 5% и теперь средняя цена составляет 129, 78 рубля. Цена препарата «Эргоферон» выросла до 474, 39 рубля, а стоимость метамизола натрия достигла 29, 36 рубля.

В то же время цена препарата «Ренгалин» снизилась на 1, 3% до 262, 54 рубля в среднем. Мазь «Левомиколь» теперь стоит дешевле на 0, 4% — 178, 54 рубля.

В Башкирии подорожали жизненно важные лекарства

Читайте также:

В Башкирии подорожали жизненно важные лекарства

Вы можете обсудить эту новость и поделиться своим мнением в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во ВКонтакте, и Одноклассники.

Автор: Семен Подгорный
Теги: цены лекарства
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok